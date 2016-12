Hamburg. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat die Hamburger Bürgerschaft einen Haushalt ohne Neuverschuldung beschlossen. Nach dreitägigen Beratungen verabschiedeten die Abgeordneten am Donnerstagabend den Haushaltsentwurf des rot-grünen Senats unter Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). Die Oppositionsfraktionen von CDU, FDP, die Linke und die AfD stimmten in der letzten Parlamentssitzung des Jahres gegen den Entwurf.

Der Etat für die kommenden zwei Jahre umfasst insgesamt rund 28 Milliarden Euro. Die tatsächlich geplanten Ausgaben sind geringer, denn der Gesamthaushalt enthält auch Summen, "die keine Ausgaben im klassischen Sinne sind", wie Abschreibungen und Rückstellungen für Pensionen, sagte ein Sprecher der Finanzbehörde. "Insgesamt sind jährliche Ausgaben von etwa 12 Milliarden Euro geplant."

Mehr Geld will der Senat für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie für Soziales, Kinderbetreuung und für den Wohnungsbau ausgeben. Mit zusätzlichem Personal sollen Schulen, Polizei und Feuerwehr verstärkt werden. Auch Richter sollen neu eingestellt werden - ebenso Personal für die Kundenzentren der Stadt.

Das meiste Geld fließt 2017 mit 2,97 Milliarden Euro an die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (2018: 3,04 Milliarden Euro). Über einen Großteil des Geldes kann die Behörde jedoch nicht frei verfügen, weil sie gesetzliche Vorgaben des Bundes umsetzen muss. Dazu gehören etwa Hilfen zur Erziehung oder Leistungen für Menschen mit Behinderungen, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Über den kleinsten Etat verfügt mit 274 Millionen Euro 2017 und 2018 die von den Grünen geführte Umweltbehörde.

In der Generaldebatte am Dienstag hatten sich Regierung und Opposition einen Schlagabtausch geliefert. "Ihr ideenloser Haushalt setzt falsche Schwerpunkte und versäumt entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft unserer Stadt", hatte CDU-Fraktionschef André Trepoll der Regierung vorgeworfen. Auch die FDP übte harsche Kritik an der rot-grünen Wirtschaftspolitik. Scholz tue nicht genug für Startup-Unternehmen, Hamburg brauche aber eine lebendige Gründer-Szene, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sagte FDP-Fraktionschefin Katja Suding.

"Unsere Stadt steht gut da. Sie hat gute Wachstumsraten, die Zahl der Arbeitsplätze nimmt ständig zu", verteidigte Scholz den Kurs seiner Regierung und verwies auf Fortschritte in Wissenschaft und Infrastruktur. Es sei bemerkenswert, dass sich die CDU nun über Baustellen beschwere, die durch eine Vernachlässigung der Straßen unter CDU-geführten Senaten entstanden seien.

Die Fraktionen hatten etwa 200 Änderungswünsche in die Haushaltsberatungen eingebracht. SPD und Grüne legten gemeinsam 58 Anträge vor, die CDU-Fraktion 64, die Fraktion Die Linke 23, die FDP-Fraktion 38 und die AfD-Fraktion 14.

dpa