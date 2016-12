Karlsruhe/Hamburg. Der 36-Jährige soll seit Juli 2012 unter einem Decknamen für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK tätig gewesen sein. In einer Leitungsfunktion soll er zunächst in Darmstadt aktiv gewesen sein, anschließend in Berlin und später in Süddeutschland. Die PKK gilt nicht nur in der Türkei, sondern auch in der EU und den USA als Terrororganisation.

dpa