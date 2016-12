Hamburg. Der Großeinsatz der Polizei zum OSZE-Treffen in Hamburg wird auch über die Hansestadt hinaus sichtbar sein. Die Bundespolizei werde Züge und Bahnlagen in der Umgebung ebenfalls im Auge behalten. Potenzielle Störer sollten nicht unbeobachtet nach Hamburg kommen, sagte der Leitende Polizeidirektor Thomas Przybyla der Deutschen Presse-Agentur. In der Vergangenheit sei oft die Bahninfrastruktur attackiert worden. Die Bundespolizei sei mit 2700 Beamten im Einsatz und habe Reserven für größere Aktionen. "Ich glaube, dass wir gut gewappnet sind", sagte Przybyla. Er betonte zugleich: "Ziel ist nicht eine Belagerungssituation in Hamburg."

Unter Führung der Hamburger Landespolizei kommen weitere 10 500 Polizisten zusammen. Die Außenminister der 57 Mitgliedsstaaten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) tagen an diesem Donnerstag und Freitag in den Hamburger Messehallen. Ein wichtiges Thema ist der Konflikt im Osten der Ukraine. Die Minister wollen auch über Terrorismus und Rüstungskontrolle sprechen.

80 Delegationen werden zu dem Treffen erwartet. Mindestens acht Regierungsmaschinen werden auf dem Flughafen landen. Die weitaus meisten Minister kämen aber per Linienflug, hieß es. Die Bundespolizei müsse die Delegationen sicher durch den Flughafen bringen, sagte Przybyla. Die Landespolizei werde sie dann zu ihren Hotels oder zum Tagungsort begleiten. Der Flughafen sei bereits gut gesichert. Dennoch sei weitere Sicherheitstechnik installiert worden. An den beiden Konferenztagen gilt ein Flugbeschränkungsgebiet in einem Radius von 55,5 Kilometern rund um den Flughafen. Darin dürfen nur genehmigte Flüge stattfinden.

Viele Teilnehmer des Treffens reisten mit dem ICE an, sagte Bundespolizeisprecher Sven Jahn. Seine Kollegen wollen besonders an den Gleisanlagen am Messegelände Präsenz zeigen. Es werde aber kein Bahnhof geschlossen. "Das normale Leben soll weitergehen", sagte Przybyla.

dpa