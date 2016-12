Hamburg. Trotz des hohen Umfangs der Sicherheitsmaßnahmen im Bahnbereich und am Flughafen seien Reisende nur im geringen Maße beeinträchtigt worden. In der Spitze waren nach seinen Angaben rund 2700 Einsatzkräfte der Bundespolizei in Hamburg im Einsatz.

Durch eine sichtbare Präsenz in den Zügen und Bahnhöfen, sowie am Flughafen sei es zu keinen Störungen im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei gekommen. Der Bahn- und Luftverkehr in der Hansestadt sei reibungslos ohne Beeinträchtigungen gelaufen. Przybyla hob die gute Zusammenarbeit mit der Polizei Hamburg und dem Bundeskriminalamt hervor. Getreu der Fußballer-Weisheit von Sepp Herberger "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel" werde sich die Bundespolizeidirektion Hannover nach Abschluss des OSZE-Ministerratstreffens direkt auf den 2017 anstehenden G20-Gipfel in Hamburg mit derselben Intensität und Professionalität vorbereiten.

