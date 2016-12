Hamburg. Für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind jeweils zehn Falschmeldungen dokumentiert - für Hamburg keine einzige.

Unter anderem hatte die NPD in Schwerin in einer Kleinen Anfrage an den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern das Gerücht gestreut, Flüchtlinge schlachteten und verspeisten Pferde von einer Koppel neben der Erstaufnahme Stern Buchholz.

Spätestens seit Mitte 2015 sei zu beobachten, dass zunehmend Gerüchte über Flüchtlinge in die Welt gesetzt und in sozialen Netzwerken weit verbreitet würden, sagten die beiden Macher Karolin Schwarz und Lutz Helm beim Kongress des Chaos Computer Clubs in Hamburg. Die "Hoaxmap"-Daten berücksichtigten nur Falschmeldungen, die von etablierten Medien aufgegriffen und widerlegt worden seien, schreiben die Macher auf ihrer Seite.

dpa