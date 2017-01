Ratzeburg. Erklärtes Ziel der CDU sei es, die erfolgreiche Finanzpolitik des Bundes auch in Schleswig-Holstein umzusetzen, sagte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Daniel Günter am Dienstag zum Abschluss der Klausurtagung seiner Fraktion in Ratzeburg, an der auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) teilgenommen hatte. In Schleswig-Holstein wird am 7. Mai ein neuer Landtag gewählt. Die CDU hofft, die regierende Küstenkoalition aus SPD, Grünen und SSW abzulösen.

dpa