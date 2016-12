Kiel. So würden die Mindestabstände zu Wohngebäuden nach wie vor zu gering geplant. Auch wolle die Regierung in Gebieten an der Westküste, wo die Windanlagen akzeptiert werden, deren Ersatz durch leistungsstärkere verhindern, kritisierte Günther. Die Regierung will am kommenden Dienstag ihre weiteren Windenergiepläne beschließen. Die CDU hat zu dem Thema für die Dezember-Sitzung des Landtags einen Antrag eingebracht.

dpa