Mit Unterstützung von Kanzlerin Angel Merkel will die schleswig-holsteinische CDU am Wochenende die Weichen für die anstehenden Wahlen stellen. Zum Auftakt des Treffens in Neumünster wird am Freitagabend die Kandidatenliste für die Bundestagswahl aufgestellt, wie Landeschef Daniel Günther mitteilte.