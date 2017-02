Hamburgs CDU-Spitze will die innere Sicherheit mit mehr Polizei und mehr Befugnissen für die Ordnungshüter stärken. So sollen in Hamburg unter anderem pro Jahr zusätzlich 200 Polizeianwärter eingestellt werden, heißt es in einem am Dienstag vorgelegten Leitantrag für den Landesausschuss am 28. Februar.