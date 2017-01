Schleswig-Holsteins CDU-Chef Daniel Günther fordert von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) eine Klarstellung in Sachen HSH-Nordbank. "Albig muss in der Landtagssitzung der kommenden Woche sagen, woher er seine Hoffnung auf Hilfen vom Bund und der EU nimmt", sagte Günther am Mittwoch in Kiel.