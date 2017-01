Hamburg. In den zurückliegenden Wochen hätten Ditib-Vertreter im Internet Stimmung gegen Weihnachten und Silvester gemacht, sagte Fraktionschef André Trepoll am Freitag. "Wer unserer christlichen Kultur und unserer Lebensart in Deutschland in derart aggressiver Art begegnet, ist kein Partner, sondern ein Gegner unserer offenen Gesellschaft."

Zum Beleg legte die CDU-Fraktion der Deutschen Presse-Agentur Bildschirmaufnahmen von Facebook-Seiten kleinerer Ditib-Gemeinden aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg vor, auf denen vor einer Teilnahme an Weihnachts- und Silvesterfeiern gewarnt wird.

Der Ditib-Vorsitzende von Hamburg und Schleswig-Holstein, Sedat Şimşek, wollte sich dazu zunächst nicht äußern. Rund ein Dutzend Hamburger Moscheen sind in dem Verband organisiert. Zwischen den Moscheen, der Alevitischen Gemeinde und der Hansestadt besteht seit 2012 ein Staatsvertrag, in dem sich alle zu den Werten der grundgesetzlichen Ordnung, wie Toleranz gegenüber anderen Kulturen, bekennen.

dpa