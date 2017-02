Neumünster. Es liegen rund 600 Änderungsanträge für das 80 Seiten starke Programm vor, das später am Tag beschlossen werden soll. Am Mittag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Die CDU-Bundesvorsitzende will mit einer Rede der Nord-CDU den Rücken stärken für die bevorstehende Landtagswahl am 7. Mai und die Bundestagswahl am 24. September. Anschließend soll Günther zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt werden.

dpa