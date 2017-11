Meyer kehrt zurück nach Schwerin

Kiel/Schwerin. Wie gestern aus Kreisen der Schweriner Landesregierung bestätigt wurde, wird der 58-Jährige voraussichtlich zum 1. Januar Chef der Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Der jetzige Amtsinhaber Christian Frenzel wechselt in ein hohes Richteramt.

Meyer war in Schwerin zwischen 2006 und 2012 schon einmal Chef der Staatskanzlei und nach Kiel offiziell nur abgeordnet. Seit dem Regierungswechsel ist er Beamter im Ruhestand und steht als Präsident ehrenamtlich dem Deutschen Tourismusverband vor. Damit ist er aus dem alten Kabinett von Torsten Albig der dritte SPD-Minister, der wieder eine bezahlte Stelle gefunden hat. Kollegin Britta Ernst ist mittlerweile Bildungsministerin in Brandenburg, während die ehemalige Sozialministerin Kristin Alheit die Seiten wechselte und Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Hamburg wurde.