Vogt wird neuer Landtagsfraktionschef

Kiel. Wegen des Wechsels von Wolfgang Kubicki nach Berlin hat sich die FDP-Landtagsfraktion in Kiel personell neu aufgestellt. Die Fraktion wählte Christopher Vogt am Donnerstag mit sieben Stimmen bei einer Enthaltung zu ihrem neuen Vorsitzenden, teilte Kubicki mit. Er hatte den 33-Jährigen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Vogt nahm an der Fraktionssitzung nicht teil, weil seine Frau ein Kind erwartete. Kubicki schickte ihm ein Glückwunsch-Video.

Kubicki selbst wurde zum Ehrenvorsitzenden der Fraktion auf Lebenszeit gewählt - unter der Voraussetzung, dass er regelmäßig teilnehme und die Fraktion mit alkoholischen Getränke versorge, sagte er augenzwinkernd. Ihn habe der Ehrenvorsitz sehr berührt und er habe sich vorgenommen, möglichst lange zu leben.

Der 65-Jährige war 1992 bis 1993 und dann seit 1996 durchgängig Landtags-Fraktionschef. In Berlin ist Kubicki Bundestagsabgeordneter und Bundestagsvizepräsident. Sein Landtagsmandat wollte er mit Ende der Plenumssitzung am Donnerstagabend zurückgeben.

Zum neuen Parlamentarischen Geschäftsführer wählte die FDP-Fraktion einstimmig Oliver Kumbartzky aus Dithmarschen. Bisher hatte Vogt dieses Amt. Für Kubicki und Sozialminister Heiner Garg, der auf sein Landtagsmandat verzichtet, rücken Jörg Hansen und Jan-Marcus Rossa in die FDP-Fraktion nach.

Von dpa