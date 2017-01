Innerhalb eines Jahres haben Polizisten an den deutsch-dänischen Grenzübergängen drei Millionen Menschen bei der Einreise nach Dänemark kontrolliert. Knapp 3000 sei die Weiterfahrt in das Land verweigert worden, bestätigte eine Sprecherin des Integrationsministeriums am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.