Flensburg. (...) Natürlich. Das muss auch die Idee der dänischen Minderheit sein, sonst verstehe ich gar nichts", sagte der rechtspopulistische Politiker in einem Interview mit dem dänischen Sender dk4. Die Eider verläuft etwa in der Mitte Schleswig-Holsteins. "Warum sollten wir das nicht wollen, das ist Hoffnung und Traum", sagte Espersen auf Siegfried Matloks Frage nach territorialen Ansprüchen der Partei. "Die Geschichte ist nicht statisch", sagte Espersen. Seine Dänische Volkspartei stellt die zweitstärkste Fraktion im Parlament in Kopenhagen und ist seit Jahren wichtiger Stützpartner der rechtsliberalen Minderheitsregierung.

dpa