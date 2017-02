Flensburg. Auch andere Minderheiten etwa in Schottland oder der Ukraine würden für ihre Sache kämpfen, sagte er. Seine in einem Interview mit dem dänischen Sender dk4 erhobene Forderung nach einem Dänemark bis zur Eider, die Schleswig-Holstein etwa in der Mitte teilt, habe er allerdings "mit einem Lächeln auf den Lippen" gestellt. Es gehe ihm nicht darum, einen Krieg anzuzetteln: "Wir haben eine Grenzregion, die wunderbar funktioniert und dafür werden wir in der ganzen Welt bewundert."

dpa