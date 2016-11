Der in Hamburg lebende Politologe Peter Robejsek gründet in Tschechien eine neue konservative Partei. Mit den Realisten (tschechisch "realisté") wolle er bei der Parlamentswahl im nächsten Jahr einen Stimmenanteil von rund 20 Prozent erreichen, sagte er der Agentur CTK zufolge am Donnerstag in Prag.