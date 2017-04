Die Linke demonstriert vor HSH Nordbank

Ein Banker mit Sonnenbrille und dicker Zigarre schleudert feixend 50 000 Geldscheine in ein schwarzes Loch: Mit dieser Aktion machte die Partei Die Linke am Sonnabend vor dem Hauptgebäude der HSH Nordbank in Kiel auf das Versenken vieler Milliarden Euro durch das Finanzinstitut aufmerksam.