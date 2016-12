Hamburg. Die CDU setzt bei ihren Ansätzen vor allem auf eine Stärkung der inneren Sicherheit und des Hafens, wie die Fraktion am Freitag erklärte. Die Linken wiederum wollen mit ihren Haushaltsplanungen vor allem den Sozialbereich ausbauen. Die CDU möchte für ihre Pläne rund 290 Millionen Euro des insgesamt etwa 28 Milliarden Euro umfassenden Doppelhaushalts umschichten, die Linken wollen insgesamt rund 894 Millionen Euro bewegen. Die rot-grüne Regierungskoalition hat ihre Anträge bereits Mitte November vorgelegt. Die FDP will dies am kommenden Montag tun.

dpa