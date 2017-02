E-Mobilität Strom tanken wird leichter

Die Regierung will das Netz von Strom-Tankstellen in Schleswig-Holstein deutlich ausbauen. Nach einem Kabinettsbeschluss sollen an bis zu 100 Landesgebäuden Ladestationen für E-Autos eingerichtet werden, die ersten bereits in diesem Jahr. Bisher gibt es landesweit nur knapp 200 öffentliche Stromsäulen.