Schutz vor Einbruch und Diebstahl

Kiel.. Die Landespolizei registriert für den Oktober wieder einen Anstieg von Wohnungseinbrüchen in Schleswig-Holstein: 350 Taten gab es im Oktober, nach 236 Einbrüchen im September. Immerhin liegen die Zahlen unter dem Niveau der Vorjahre. „Die dunkle Jahreszeit hat somit nun ihre Schatten vorausgeworfen“, so das Urteil der Beamten.

Doch wie können sich die Bürger schützen? Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung starten gemeinsam mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) die „Sicherheitswochen“. Ab Sonnabend, 11. November, dreht sich zwei Wochen lang in einer eigenen täglichen Beilage und auf kn-online alles rund um das Thema Sicherheit.

Vorsorge treffen

Dabei nehmen wir nicht nur den Schutz vor Einbrüchen ins Visier, sondern decken Irrtümer auf, etwa, dass man in Wohnhäusern in höheren Stockwerken sicherer sei, oder gehen Problemen wie den psychologischen Folgen eines Einbruchs nach.

Doch das Thema Sicherheit umfasst noch mehr Bereiche des täglichen Lebens: Auch die Absicherung im Alter nehmen wir in den Fokus, die Möglichkeiten, Vorsorge zu treffen, oder die Sicherheit im Netz, auf dem Computer oder dem Smartphone, um nur zwei Beispiele zu nennen. Parallel zur Serie gibt es drei kostenlose Veranstaltungen:

Tipps und Tricks zum Diebstahlschutz

Das Expertenforum Diebstahl findet am Montag, 13. November, statt: Beamte der Kieler Polizei geben dabei viele Tipps und Tricks rund um Sicherheit beim Autofahren, beim Fahrradfahren oder im öffentlichen Raum. Die Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr in unseren Räumen an der Fleethörn 1 bis 7 statt, Einlass ist ab 19 Uhr.

Sicherheit auf Smartphone und PC

Das Expertenforum Digitale Sicherheit gibt es am Donnerstag, 16. November. Fragen wie der Schutz der Familie im Internet und der Umgang mit persönlichen Daten auf Smartphone und PC stehen hier im Mittelpunkt. Als Referenten kommen Sicherheitsexperten namhafter Unternehmen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der Einbrecherkönig berichtet

Den „König der Einbrecher“ begrüßen wir am Montag, 20. November. Der 73-jährige Peter Zingler hatte als Kind im zerbombten Köln das Klauen gelernt, nach einer „Karriere“ als Einbrecher und zwölf Jahren Gefängnis hat er aber ein zweites Leben als Autor beginnen können. Zingler wird begleitet von einem Versicherungsexperten und Beamten der Kieler Polizei, die ebenfalls für Fragen rund ums Thema Einbruchschutz zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung findet in der Kundenhalle der Kieler Nachrichten statt und beginnt auch um 19.30 Uhr (Einlass ist wieder ab 19 Uhr).

Für den Besuch der Veranstaltungen bitten wir um Anmeldung – entweder persönlich im Ticketshop der Kieler Nachrichten, oder auch telefonisch unter 0431 903-669.