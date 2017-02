Hamburg. Die Gewerkschaften fordern für die Landesbeschäftigten des öffentlichen Dienstes unter anderem sechs Prozent mehr Geld. An dem Warnstreik beteiligen sich nach Verdi-Angaben unter anderem pädagogisch-therapeutische Fachkräfte, Verwaltungsangestellte sowie Reinigungskräfte und Schulhausmeister. Eltern und Schüler müssen deshalb mit Einschränkungen an den Schulen rechnen. Die dritte und vorerst letzte Verhandlungsrunde ist für den 16. Februar in Potsdam terminiert. Am Mittwoch gab es bereits in anderen Bundesländern Warnstreiks an Schulen.

dpa