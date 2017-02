Hamburg. Diesmal haben die Gewerkschaften für heute nicht nur die Tarifbeschäftigten an den Schulen, sondern gleich alle rund 28 000 Landesbeschäftigten des öffentlichen Diensts aufgefordert, die Arbeit einen Tag lang ruhen zu lassen. Betroffen seien Schulen, Hochschulen, Bezirksämter, Behörden und Landesbetriebe. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde der Länder erhöht werden. Die dritte und vorerst letzte Verhandlungsrunde ist vom 16. bis 18. Februar in Potsdam geplant. Die Gewerkschaften verlangen für die Beschäftigten unter anderem sechs Prozent mehr Geld.

dpa