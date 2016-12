In Hamburg hat eine Enquete-Kommission für Kinderschutz und Kinderrechte die Arbeit aufgenommen. Ziel der Kommission sei es, der Hamburgischen Bürgerschaft bis Ende Oktober 2018 konkrete Vorschläge zu unterbreiten, wie Kinderschutz und Kinderrechte in der Hansestadt gestärkt werden können, sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag im Hamburger Rathaus.