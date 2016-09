Kiel. "Die Leitung muss schnell kommen und gut geplant sein", sagte Habeck am Dienstag. Der Norden habe mit dem Bürgerdialog beim Ausbau der Stromnetze gute Erfahrungen gemacht.

Die Stromnetzbetreiber Tennet, TransnetBW und 50Hertz hatten zuvor Vorschläge für mögliche Erdkabel-Korridore vom Norden in den verbraucherreichen Süden vorgelegt, darunter auch die "SuedOstLink"-Trasse. Sie sollen vorrangig als Erdkabel verlegt werden. Die Vorschläge für diese Stromautobahnen werden ab Frühjahr 2017 von der Bundesnetzagentur geprüft.

Die Suedlink-Trasse sei "entscheidend für den Erfolg der Energiewende", sagte Habeck. Es gehe nun darum, möglichst verträgliche Lösungen für den Bau zu finden. Der exakte Verlauf der Stromautobahnen soll erst in einigen Jahren festgelegt werden.

Als "SuedLink" von Tennet und TransnetBW werden die Stromleitungen von Brunsbüttel in Schleswig-Holstein nach Großgartach in Baden-Württemberg sowie von Wilster in Schleswig-Holstein nach Grafenrheinfeld in Bayern bezeichnet. Die 800 Kilometer lange Trasse soll die "Hauptschlagader" der Energiewende werden und 2025 fertig sein - drei Jahre später als ursprünglich geplant. Im Jahr 2022 geht in Deutschland das letzte Atomkraftwerk vom Netz.

dpa