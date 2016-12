Der frühere dänische Kulturminister Bertel Haarder (Venstre) will nun doch nicht Generalkonsul in Flensburg werden. "Ich habe gedacht, der angebotene Posten wäre dabei, neu besetzt zu werden", erklärte der rechtsliberale Politiker in einer schriftlichen Stellungnahme an die dänische Nachrichtenagentur Ritzau.