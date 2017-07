Leser reisen ins Herz der Bundespolitik

Kiel. Doch in den Wochen vor der Bundestagswahl laden wir Sie, die Leserinnen und Leser der Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung, an eben diesen Ort ein. Mit den Spitzenkandidaten der Bundestagswahl 2017 können Sie die Fragen diskutieren, die Sie bewegen. „Demokratie lebt von Beteiligung“, sagt Chefredakteur Christian Longardt. „Wir wollen unseren Leserinnen und Lesern mit dieser exklusiven Reise nach Berlin Gelegenheit geben, die Kandidaten einmal direkt zu erleben und ihnen persönlich Fragen zu stellen.“

Bei den vom RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) im August und September auf die Beine gestellten Bundesleserkonferenzen geht es nicht in erster Linie um die Parteiprogramme, nicht darum, welche Botschaften die Politiker gern verbreiten möchten, sondern vor allem darum, was Sie interessiert. Diskutieren Sie mit den Spitzenkandidaten von SPD, FDP, Linken, Grünen und AfD dort, wo die wichtigsten Entscheidungen für die Zukunft des Landes getroffen werden. In Berlin Mitte, im Zentrum der Macht, ein paar Hundert Meter entfernt von Bundestag und Bundeskanzleramt sowie den wichtigsten Parteizentralen und Fraktionsgebäuden.

So reisen Sie zur Bundesleserkonferenz nach Berlin

Im Saal der Bundespressekonferenz werden der SPD-Vorsitzende Martin Schulz (7. August), AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland (29. August), FDP-Chef Christian Lindner (31. August), Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (5. September) und die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht (7. September), jeweils 75 Minuten lang Rede und Antwort stehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Einladung als einzige Spitzenkandidatin ausgeschlagen. Die Veranstaltungen werden live im Internet übertragen. Zu jeder der fünf Bundesleserkonferenzen werden rund 200 Leser von Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland kommen. Auf der Internetseite bundesleserkonferenz.de können Leser Fragen einreichen und sich für die Diskussionen anmelden. Wie Sie die Reise nach Berlin direkt buchen können, lesen Sie im nebenstehenden Text.

Redakteurinnen und Redakteure unserer Zeitung werden alle Reisen begleiten und Fragen zur journalistischen Arbeit beantworten, Bundestagsabgeordnete aus der Region haben sich trotz der Parlamentsferien bereiterklärt, unsere Leser zu einem Gespräch zu empfangen.