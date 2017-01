Die FDP in der Hamburger Bürgerschaft hat das Hochsetzen der Zensuren nach einer Abi-Probeklausur in Mathematik heftig kritisiert. "Das Hochsetzen der Schulnoten durch die Schulbehörde offenbart das dramatische Scheitern der Hamburger Bildungspolitik in seinem ganzen Ausmaß", erklärte die Abgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein am Dienstag.