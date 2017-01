Kiel. Demnach soll von 2020 an eine Investitionsquote von mindestens 10 Prozent der Landesausgaben gelten und ab 2025 von 12,5 Prozent. "Wir halten dies für unerlässlich, um den massiven Investitionsstau von fast fünf Milliarden Euro im Land endlich abzubauen, die Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum zu schaffen und den nachfolgenden Generationen nicht noch mehr Schulden zu hinterlassen", sagte dazu Fraktionschef Wolfgang Kubicki.

Durch unterlassene Investitionen verlagere die Landesregierung die Schulden in die Straßen, Schulen, Krankenhäuser und Brücken. "Der Sanierungsbedarf, der hierdurch entsteht, kostet uns langfristig viel mehr Geld als Zinsschulden auf dem Papier - gerade im aktuellen Zinsumfeld", sagte Kubicki. Derzeit beträgt die Investitionsquote rund sieben Prozent. Dieser Wert sei wenig aussagekräftig, sagte Ministerpräsident Torsten Albig. Würden weniger Container zur Unterbringung von Flüchtlingen gebraucht als geplant, sinke damit nach derzeitigem Regelwerk die Investitionsquote. Zuschüsse für die Hochschulen gingen in die Quote dagegen nicht ein, sondern würden als konsumtiv verbucht. Auch die Wirtschaft plädiere für einen breiteren Investitionsbegriff, sagte Albig.

dpa