Hamburg. "Ich kann ganz klar sagen, dass ich mir wünsche, dass der Charakter des Elbstrandes, so wie wir ihn kennen und lieben, erhalten bleibt - zum Grillen, zum Spazierengehen und zum Spielen", sagte sie.

Sie könne zwar die Radfahrer verstehen, die dort absteigen und oberhalb des Strandes mehrere Hundert Meter schieben müssten, sagte die Grüne. Aber sie könne sich nicht vorstellen, dass die Überlegungen, die am Montag in einem Ausschuss diskutiert wurden, Realität werden, sagte Fegebank am Dienstagabend in der Sendung "Treffpunkt Hamburg".

Dort hatten sich die Grünen im Bezirk Altona laut NDR zusammen mit der SPD dafür stark gemacht, dass die Planungen fortgesetzt werden. Rot-Grün lehnte demnach einen Antrag der CDU ab, das Projekt zu kippen. Der Plan sieht vor, einen neuen Rad- und Fußweg auf dem Strandabschnitt bei Övelgönne vorbei an der Kultkneipe Strandperle zu bauen.

dpa