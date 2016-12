Samos/Bad Bramstedt. Das teilte die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt am Montag mit. Zwischen März und November hatten demnach rund 30 Beamte der Bundespolizei See die griechische Küstenwache mit zwei Kontroll- und Streifenbooten dabei unterstützt, unerlaubte Einreisen von Flüchtlingen zu verhindern und die Schleuserkriminalität zu unterbinden.

"Die Bundespolizei See leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der EU-Außengrenzen", sagte Stefan Wendrich, Leiter der Bundespolizei See. Immer wieder versuchen Migranten die Überfahrt von der türkischen Küste zu der nur rund 1700 Meter entfernten griechischen Insel Samos. Nicht selten geraten die Menschen dabei in voll besetzten und seeuntauglichen Booten in Seenot. Seit Beginn des Einsatzes haben die Beamten aus den Standorten in Cuxhaven, Neustadt in Holstein und Warnemünde nach Angaben der Bundespolizei über 1 800 Migranten aus akuter Seenot retten können, zudem wurden 12 Schleuser festgenommen.

dpa