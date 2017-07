G 20 in Hamburg

Schleswig-Holstein hat nach Ausschreitungen zusätzliche Polizisten zum G-20-Gipfel nach Hamburg geschickt. Das bestätigte die Landespolizei am Freitag. 200 Einsatzkräfte wurden in die Hansestadt entsendet. Auch Auswirkungen auf die Polizeiarbeit in Schleswig-Holstein seien jetzt spürbar, heißt es.