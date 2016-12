Der Verzicht von Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) auf eine erneute Kandidatur hat in der Lübecker Kommunalpolitik ein gemischtes Echo hervorgerufen. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Lübecker Bürgerschaft, Andreas Zander, sagte am Montag, er habe großen Respekt vor Saxes Entscheidung.