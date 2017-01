Hamburg. "Ihr Statement ist auch ein Schlag ins Gesicht der Bürgerinnen und Bürger, die - ohne belästigt und in ihrer Würde oder am Körper verletzt zu werden - friedlich feiern konnten. Daraus resultierend spricht eine Art der Verachtung aus ihren Äußerungen, die ich als Landesvorsitzender der GdP Hamburg nicht hinnehmen kann", heißt es in dem Statement, das Kirsch auf seinem Facebook-Account veröffentlichte. "Kommen Sie bitte zurück in die Realität - denn die wird uns noch sehr viel abverlangen."

Peter hatte die Polizei in Köln kritisiert, weil sie Nordafrikaner kontrolliert und teilweise festgesetzt oder Platzweise ausgesprochen sowie die Abkürzung "Nafris" in einem Tweed verwendet hatte. Später lobte sie auf Facebook die Polizei.

Kirschs Posting wurde innerhalb von zehn Stunden 3000 mal geteilt, erhielt mehr als 7000 Likes und wurde mehr als 1200 mal kommentiert.

dpa