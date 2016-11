Die Gläubiger des Kieler Augenarztes Detlef Uthoff beraten seit Donnerstagvormittag über den Insolvenzplan für den Mediziner. Die Quote für Normalgläubiger liege in seinem Insolvenzplan bei 30 Prozent, sagte Insolvenzverwalter Klaus Pannen am Donnerstag vor Beginn einer Gläubigerversammlung im Kieler Amtsgericht.