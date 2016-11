Führende grüne Landespolitiker schließen eine sogenannte Jamaika-Koalition nach der schleswig-holsteinischen Landtagswahl im Mai 2017 nicht kategorisch aus. "Wir wollen unsere Küstenkoalition mit SPD und SSW fortsetzen, müssen aber abwarten, was die Wähler entscheiden", sagte die Landesvorsitzende Ruth Kastner am Samstag in Neumünster am Rande des Landesparteitages.