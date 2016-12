Hamburg/Frankfurt/Main. Sie wäre froh gewesen, wenn sich Hamburgs rot-grüner Senat wie mehrere andere Länder der Aufforderung des Bundes verweigert hätte. "Das war leider nicht der Fall."

Nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl sollte am Mittwochabend in Frankfurt ein Flug mit rund 50 afghanischen Flüchtlingen nach Afghanistan starten. Gallina sagte: "So lange Herr De Maizière nicht nachgewiesen hat, dass man in Afghanistan sicher leben kann, sind Abschiebungen dorthin nicht zu verantworten - schon gar nicht für religiöse Minderheiten."

dpa