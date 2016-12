Kiel. Landesumweltminister Robert Habeck (47) versuchte am Abend vor rund 300 Besuchern, im Rennen mit dem Parteivorsitzenden Cem Özdemir (50) und Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter (46) seinen Heimvorteil zu nutzen.

Als vierte in der Runde dabei war Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt (50), die einzige Bewerberin für den Frauenplatz an der Doppelspitze der Grünen. Verlierer werde es nicht geben, sagten die drei Männer den Journalisten, und die Partei werde gewinnen. "So viel Mobilisierung vor einer Wahl hat es, glaube ich, noch nicht gegeben", sagte Göring-Eckardt. Alle Bewerber bekamen in der lockeren Fragen-Antworten-Runde freundlichen Beifall. Sie riefen besonders die jungen Wähler auf, zur Wahl zu gehen. 2017 wird nicht nur der Bundestag gewählt, sondern im Mai auch in Schleswig-Holstein der Landtag.

Schon am Sonnabend tritt das Quartett in Rostock wieder an. Das letzte Urwahlforum ist für den 7. Januar in Berlin angesetzt. Im Januar soll auch das Wahlergebnis bekanntgegeben werden.

