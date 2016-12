Alles bio: Ab dem Schuljahr 2017/18 will die Landesregierung die Ernährung in den Schulen verbessern und für mehr frisches Obst und Gemüse in den Klassenzimmern sorgen. Dafür beteiligt sich Schleswig-Holstein an einem EU-Programm, das eine Million Euro beisteuert.

Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa