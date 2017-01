Kiel. Von der Agrar- und Umweltpolitik bis zur Bildungs- und Sozialpolitik sollten sie solche Angebote machen, sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur. Die Grünen müssten mit ihrer Politik beweisen, dass sie in der Gesellschaft eine relevante Rolle spielen. Dafür könnten sie ihre vielen Erfahrungen aus der Beteiligung an elf Landesregierungen besser nutzen, sagte Habeck, der Spitzenkandidat der Grünen zur Bundestagswahl werden will.

dpa