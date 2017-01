Einen Tag nach seiner knappen Niederlage bei der Urwahl der Grünen für die Bundestagsspitzenkandidatur schlägt Robert Habeck Pflöcke ein: Er möchte den Job als Umweltminister in Schleswig-Holstein behalten.Der Grünen-Politiker Robert Habeck will bei einer Fortsetzung der Koalition nach der Landtagswahl am 7. Mai in Schleswig-Holstein Minister bleiben. Voraussetzung sei, dass ein grüner Landesparteitag ihn unterstütze, sagte Habeck am Donnerstag in Kiel.