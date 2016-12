Hamburg 13.200 Polizisten schützen OSZE-Konferenz

Mit einem der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Hansestadt sichert Hamburg die Tagung des OSZE-Ministerrats am 8. und 9. Dezember ab. Aus der Hansestadt und anderen Bundesländern werden 10.500 Polizisten zusammenkommen, sagte Polizeisprecher Timo Zill am Donnerstag. Weitere 2700 Einsatzkräfte stellt die Bundespolizei.