Trotz immer neuer Rekorde bei der Zahl der erteilten Baugenehmigungen hinkt Hamburg laut einer Studie beim Wohnungsbau dem Bedarf hinterher. So müssten bis 2020 in der Hansestadt jedes Jahr rund 15 100 Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu decken, heißt es in einer am Dienstag in Frankfurt/Main vorgelegten Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Deutschen Invest Immobilien (d.i.i.).