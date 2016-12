Hamburg. Um kurz vor 11.00 Uhr öffneten die Buden vor dem Rathaus und am Jungfernstieg. Zu diesem Zeitpunkt waren nicht viele Besucher zu sehen. Zuvor hatten sich die Innenminister von Bund und Ländern gegen eine Absage von Weihnachtsmärkten und ähnlichen Veranstaltungen in Deutschland ausgesprochen. Am Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus wehte eine große Hamburg-Flagge auf Halbmast.

dpa