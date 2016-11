Die Hamburger Grünen ziehen erneut mit Anja Hajduk an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Eine Landesmitgliederversammlung wählte die 53-Jährige am Samstag mit 170 von 188 gültigen Stimmen auf Platz eins der Landesliste für die Bundestagswahl im Herbst 2017. Sie hatte keinen Gegenkandidaten.