Hamburg. In Stuttgart werden auch die Feinstaub-Grenzwerte überschritten, in Hamburg liegen diese an allen Messstationen im grünen Bereich", sagte Behördensprecher Jan Dube der Deutschen Presse-Agentur. Baden-Württembergs grün-schwarze Landesregierung hatte sich darauf verständigt, ab 2018 an Tagen mit extrem hoher Schadstoffbelastung für Dieselfahrzeuge unterhalb der derzeit strengstmöglichen Abgasnorm 6 etliche Straßen im Zentrum von Stuttgart zu sperren.

dpa