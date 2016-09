Hamburg. Jaschke war am 8. Januar 1989 in Hamburg in sein Amt eingeführt worden. Damals gehörten die Hansestadt und Schleswig-Holstein noch zum Erzbistum Osnabrück. Jaschke profilierte sich als Fachmann für Ökumene und den interreligiösen Dialog. Durch zahllose Auftritte in Talkshows wurde er einem breiteren Fernsehpublikum in Deutschland bekannt. Seinen Geburtstag feiert das Erzbistum am 8. Oktober mit einem Pontifikalamt. Die Predigt hält Jaschke selbst. Anschließend sollen Erzbischof Stefan Heße, der Landesbischof der Nordkirche Gerhard Ulrich und Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) sprechen.

