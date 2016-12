Kiel. "Statt der Änderung des Steuertarifs hätten wir lieber den Grundfreibetrag weiter angehoben, damit kleine und mittlere Einkommen höher profitieren." Die Zustimmung durch den Bundesrat gilt als sicher.

Die Bürger sollen doppelt steuerlich entlastet werden. Zum einen werden Grund- und Kinderfreibetrag sowie das Kindergeld in zwei Schritten angehoben. Das Paket führt laut Heinold allein in 2017 zu Steuermindereinnahmen von 1,5 Milliarden Euro. Auf Schleswig-Holstein entfallen davon etwa 20,6 Millionen Euro.

Zum anderen erfolgt eine Anpassung des progressiven Einkommensteuertarifs in 2017 und 2018, um die "Kalte Progression" abzumildern. Die Änderung des Einkommensteuertarifs führt zu Steuermindereinnahmen von etwa 580 Millionen Euro in 2017 und in 2018 von mehr als 2 Milliarden Euro. Für Schleswig-Holstein sind es etwa 8 Millionen in 2017 und 28,5 Millionen Euro in 2018 weniger.

Hauptanliegen des Steuerpakets sei aber die Umsetzung einer EU-Richtlinie zur Stärkung der Transparenz im Steuerrecht, betonte Heinold. Dazu wird der automatische Informationsaustausch über internationale Unternehmen ausgebaut. "Der automatische Datenaustausch ist überfällig", sagte Heinold. Die Steuergesetzgebung hinke der Entwicklung der global organisierten Unternehmen seit Jahren hinterher. Mit der EU-Richtlinie sollen die Finanzbehörden ihre ihnen zustehenden Besteuerungsrechte effektiver wahrnehmen und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten eindämmen.

