Kiel. Grenzwerte seien an einigen Stellen deutlich überschritten worden, teilte das Energiewendeministerium am Montag in Kiel mit. "Dieser Befund ist ernst zu nehmen", sagte Minister Robert Habeck (Grüne). Es sei zwar üblich, dass Brennstäbe außen oxidierten, aber ein solch starkes Anwachsen sei in Deutschland noch nicht bekannt. Er kündigte an, dass das Kernkraftwerk erst wieder angefahren werde, wenn die Ursache geklärt und ausgeschlossen ist, dass sich das Problem bei anderen Brennstäben wiederholt. Für die Bevölkerung oder Mitarbeiter bestand den Angaben zufolge zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

dpa